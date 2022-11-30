Спецоперация 30 ноября 2022, 15:00 Склад натовских снарядов уничтожили под Днепропетровском Минобороны России: крупный склад со снарядами HIMARS уничтожили под Днепропетровском

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Войска России уничтожили крупный склад группировки Вооруженных сил Украины «Хортица» в районе Днепропетровска. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах», — сообщило ведомство.

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Также в районе Днепропетровска уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск Украины «Хортица». Сообщается, что там хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

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Ранее Еврокомиссия удалила пост о гибели 100 тысяч украинцев во время специальной военной операции России. Руководство ЕК отказалось от комментирования, почему они удалили публикацию. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нанесен ущерб на 600 миллиардов евро.