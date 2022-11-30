Мир 30 ноября 2022, 14:34 Пост о потере Украиной 100 тысяч военных исчез из Twitter главы Еврокомиссии Пост в Twitter главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о потере ВСУ 100 тысяч солдат исчез Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Из аккаунта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter пропало видео с озвучиванием потерь ВСУ в ходе спецоперации. В руководстве ЕК никак не прокомментировали исчезновение публикации.

Позже в аккаунте главы ЕК появился укороченный ролик — из него убрали фрагмент с упоминанием о потерях ВСУ.

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил украинскому изданию «Общественный», что информация о потерях украинской армии «чувствительная». По его мнению, цифры могут озвучивать только министр обороны, глава государства или главнокомандующий ВСУ.

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Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала СВО погибли более 100 тысяч украинских военных. Она уточнила, что стране нанесли ущерб на сумму 600 миллиардов евро. В сентябре его оценивали в 326 миллиардов, а в октябре — в 385. В видеообращении к подписчикам она предложила направить на помощь Украине замороженные активы ЦБ России. По ее мнению, подобные действия должны поддержать в ООН, а в отношении РФ якобы следует устроить «международный суд».