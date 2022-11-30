Спецоперация 30 ноября 2022, 12:42 Еврокомиссия подсчитала потери ВСУ в спецоперации Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о гибели в спецоперации более 100 тысяч солдат ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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С начала спецоперации погибли более 100 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины, а сама страна понесла ущерб на 600 миллиардов евро. Об этом в своем Twitter объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Свыше 100 тысяч украинских военных погибли», — сказала она в видеообращении к подписчикам.

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Глава ЕК предложила изъять 300 миллиардов евро замороженных активов Центробанка России и 19 миллиардов евро россиян, которые оказались под санкциями, создать фонд, инвестировать эти деньги, а прибыль потратить на помощь Украине. После снятия санкций Урсула фон дер Ляйен решила передать их киевскому режиму в качестве компенсации, а не возвращать владельцам. Она считает, что проведение международного суда над Россией и поддержка ООН помогут легализовать такие операции.

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Кроме того, Урсула фон дер Ляйен пересчитала ущерб Украины от вооруженного конфликта. Если в сентябре его оценивали в 326 миллиардов евро, в октябре в 385 миллиардов, то теперь — в 600 миллиардов.

Потерями в своих рядах обеспокоились сами украинские офицеры. Командиры подразделений написали рапорты и потребовали объяснить, почему их отправили на захват Сватово в ЛНР, несмотря на нехватку солдат, боеприпасов и техники.