Система ПВО сработала сегодня в Западном Крыму. Цель была поражена. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», — подчеркнул он.

Аксенов призвал местных жителей доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.

Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота утром в субботу. Системы ПВО сработали по воздушной цели, беспилотник упал на кровлю здания и загорелся. В Сети появились видео с полетом беспилотника.

Накануне система противовоздушной обороны сработала над Евпаторией, сообщал советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков. Силы ПВО надежно отработали по БПЛА, сбив их.