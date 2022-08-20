Система ПВО сработала в Западном Крыму, цель была поражена — Аксенов
Главы Крыма Аксенов: в Западном Крыму сработала ПВО, никто не пострадал
Система ПВО сработала сегодня в Западном Крыму. Цель была поражена. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи», — подчеркнул он.
Аксенов призвал местных жителей доверять только официальной информации и сохранять спокойствие.
Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота утром в субботу. Системы ПВО сработали по воздушной цели, беспилотник упал на кровлю здания и загорелся. В Сети появились видео с полетом беспилотника.
Накануне система противовоздушной обороны сработала над Евпаторией, сообщал советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков. Силы ПВО надежно отработали по БПЛА, сбив их.