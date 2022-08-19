Системы ПВО сработали над Евпаторией

Система противовоздушной обороны сработала над Евпаторией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — написал он. Других подробностей чиновник не привел.

Жители Евпатории опубликовали в социальных сетях видео с места события. По их словам, всего раздалось два громких звука, похожих на взрывы.

Накануне системы противовоздушной обороны сработали в Керчи и Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев уточнял, что над аэродромом Бельбек сбили беспилотник. Он подчеркнул, что повреждений и пострадавших нет.

«Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», — написал Развожаев.

В Крыму, а также Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности. Региональные власти его неоднократно продлевали.