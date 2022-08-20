Системы противовоздушной обороны успешно отработали по беспилотнику, запущенному по штабу Черноморского флота в Севастополе. Однако сбитый БПЛА упал на кровлю штаба и загорелся. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Пост воздушной обороны флота отработал по беспилотнику, сбив его прямо над штабом флота. БПЛА Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы, ребята», — написал он.

В Сети появилось, предположительно, видео с беспилотником, очевидцы сумели заснять его пролет.

«Летает беспилотник над бухтой, по нему стреляют. Есть, сбили! Вон дым поднимается», — прокомментировал событие один из очевидцев.

Развожаев попросил жителей Севастополя в ближайший час не покидать свое жилье. На месте падения беспилотника работают экстренные службы.