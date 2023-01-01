Спецоперация 01 января 2023, 18:05 Система ПВО перехватила множество прилетов ВСУ в новогоднюю ночь — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: система ПВО перехватила много снарядов ВСУ в новогоднюю ночь РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны помогла предотвратить множество попаданий снарядов ВСУ в Донецкой Народной Республике в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«С нашей стороны активно работала система ПВО — прилетов было бы несоизмеримо больше», — подчеркнул он.

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Пушилин добавил, что свою роль сыграла и слаженная работа артиллеристов и контрбатарейщиков, которые не позволили противнику совершать обстрелы безнаказанно.

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Ночью украинские боевики активно обстреливали территорию ДНР. Только в первые часы нового года ВСУ выпустили по Донецку 59 различных боеприпасов. Снаряды обрушились на Донецк, Макеевку, Ясиноватую, Горловку. В Ворошиловском районе Донецка, по которому били ракетами РСЗО, пострадали три человека. Власти города сообщили о прямых попаданиях в крышу здания Республиканского художественного музея, в квартиру многоэтажки и крышу двух других домов в этом районе.