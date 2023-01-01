01 января 2023, 08:46
ВСУ за первые часы 2023 года выпустили по Донецку 59 боеприпасов
СЦКК ДНР: ВСУ 9 раз за 4 часа открыли огонь по Донецку
За первые четыре часа 2023 года Донецк девять раз попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщили представители ДНР В совместном центре контроли и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства
Первые прилеты по территории республики произошли уже через 10 минут после боя курантов.
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Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:10 — населенный пункт Александрополь — город Донецк», — рассказал представители ведомства.
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По их данным, в это время по Петровскому району столицы ДНР прилетело восемь ракет. РСЗО.
Это далеко не единственный удар ВСУ по Донецку за первые часы 2023 года. Прилеты фиксировались в разных районах города вплоть до четырех часов утра по московскому времени.
Самый массированный обстрел произошел в 04:00. Тогда по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка прилетело 25 ракет РСЗО. Их выпустили со стороны населенного пункта Невельское.
О пострадавших, разрушениях и других последствиях утренних ударов ВСУ по Донецку пока ничего неизвестно.
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