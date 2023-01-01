Спецоперация 01 января 2023, 11:26 Три человека пострадали при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ Мэр Кулемзин: при обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ пострадали трое

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При обстреле Ворошиловского района Донецка пострадали 20-летний парень, 19-летняя девушка и 47-летняя женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

Последствием обстрела в Ворошиловском районе стало прямое попадание в крышу здания Республиканского художественного музея, в здании библиотеки имени Крупской вылетели стекла. Также есть прямые попадания в квартиру одной многоэтажки и крышу двух других по улицам Горького и Артема. В трех многоквартирных домах на улице Горького повредило отопление, на улице Артема пострадали автомобили, во многих домах разбиты стекла, сообщил Кулемзин.

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По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, Ворошиловский район оказался под обстрелом ВСУ в 04:00. На него обрушили 25 ракет неназванной РСЗО.

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Уже за первые часы нового года украинские боевики выпустили по Донецку 59 различных боеприпасов.