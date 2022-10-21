Власти немецкого города Штральзунд предложили площадку для переговоров России и Украины | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 21:32 Власти немецкого города Штральзунд предложили площадку для переговоров России и Украины Die Welt: власти немецкого города предложили площадку для переговоров России и Украины РИА "Новости"

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Власти немецкого города Штральзунд предложили организовать переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В качестве площадки для встречи представителей России и Украины могла бы стать ратуша, заявил мэр Александр Бадров. Его слова привела газета Die Welt.

Граждане попросили Бадрова передать предложение федеральным властям. Жители города хотят помочь с выходом из украинского кризиса. В статье отмечается, что Штральзунд в прошлом неоднократно помогал разрешить сложные дипломатические вопросы. Журналисты упомянули Штральзундский мир 1370 года, который поставил точку в войне между королевством Дания и военно-торговым союзом городов Ганза.

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В Германии неоднократно призывали властей к снятию санкций с России и запуску «Северного потока — 2». Это помогло бы стабилизировать на энергоресурсы и остановить инфляцию. Однако правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем игнорирует призывы немцев, чем ставит под удар экономику государства.

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