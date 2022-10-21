Очистить Украину от нацистской заразы. США и Европа не видят, против чего борется Россия | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 13:29 (обновлено: 21 октября 2022, 14:46) Очистить Украину от нацистской заразы. США и Европа не видят, против чего борется Россия Публицист Новоселов: США и Европа не знают правды об украинских неонацистах РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» ответил на вопрос, действительно ли в Соединенных Штатах симпатизируют украинскому нацбатальону «Азов»* и продолжили бы они осуждать Россию за спецоперацию, если бы знали правду.

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Далее — прямая речь.

Хочется верить, что такие американцы просто доверяют картинкам и историям своих СМИ и думают, что на Украине нет нацистов или что «скинхеды есть в любой стране», что Украина не творила никаких зверств во время гражданской войны в Донбассе и что «вмешательство» России неоправданно.

РИА «Новости»

Если бы американцы действительно знали правду, если бы они увидели сотни фактических материалов, улик, показания свидетелей преступлений, признаний захваченных террористов из «Азова»*, хочется верить, что у них бы не было никаких симпатий к этой радикальной неонацистской группировке, которой дали волю на Украине и позволили автономно совершать военные операции, терроризировать гражданское население, распространять свою идеологию среди детей и совершать другие акты, противоречащие человеческим нормам.

Хочется надеяться, что жители Америки и Западной Европы, осуждающие Россию за ее спецоперацию, просто не знают реального положения дел и не видят, против каких сил выступает Россия. Если бы они действительно знали это, если бы видели, что киевские власти допустили (в лучшем случае) вседозволенность для неонацистов, продвигали радикальную националистическую идеологию и были готовы совершить геноцид в Донбассе, они бы изменили свое мнение.

Учитывая, что жители США и Западной Европы обладают острым чувством справедливости и всегда поддерживают свои правительства, когда те защищают от властей различные страны по всему миру, хочется верить, что если бы они знали реальное положение дел, они бы потребовали от своих лидеров не только сохранять нейтралитет, но помочь России очистить Украину от нацистской заразы.

Невозможно представить, чтобы разумный и законопослушный человек, живущий в современной демократической и толерантной стране, мог поддерживать неонацистские группировки и их апологетов.

Многие люди видят мир черно-белым и осуждают Москву за ее действия, но трудно представить, как они могут считать «белыми» такие группировки, как «Азов»*.

РИА «Новости»

Сторонники Украины говорят, что это все ерунда и раз Зеленский имеет еврейские корни, то на Украине нет нацистов. Прежде всего стоит сказать, что нацизм — необязательно антисемитизм.

Нацизм — это теория превосходства определенной этнической группы над другими. В данном случае он проявляется в форме радикального украинского национализма, который ставит эту страну превыше всех и призывает к уничтожению группы, представляющей для него наибольшую опасность, — русскоязычного населения Украины.

Правительство Зеленского поддержало эти идеи, приняв дискриминационные законы против использования русского языка.

Сам Зеленский, возможно, и не последователь неонацистов, и мог бы обратиться против них, однако они оказались слишком сильны для него и он не стал рисковать. Вероятно, Зеленский был искренен в своих предвыборных обещаниях и действительно хотел стать «президентом мира».

Однако жестокая реальность заключается в том, что радикальные националисты оказали силовую поддержку украинскому Майдану в 2014 году и с тех пор набрали силу и приобрели большое влияние.

РИА «Новости»

У них сильные позиции, и, возможно, Зеленский действительно не мог ничего с ними поделать. Но даже просто жесткого осуждения идеологии и действий украинских неонацистов с его стороны могло быть достаточно, чтобы предотвратить российскую спецоперацию и получить еще один шанс на урегулирование.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.