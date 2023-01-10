Спецоперация 10 января 2023, 22:26 Сирены вновь звучали в Харьковской области на Украине Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в Харьковской области Unsplash

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Очередную воздушную тревогу объявили в Харьковской области на Украине. Информацию об особом режиме появляется на онлайн-карте официального ресурса оповещения граждан.

По данным портала, сирена в Харьковской области включилась в 21:20 по московскому времени. Сигнал раздавался на протяжении 21 минуты. Ранее в этот же день в регионе воздушную тревогу объявляли дважды: в 11:30 и 14:00.

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Массированные удары по территории Украины начали наносить 10 октября. После теракта на Крымском мосту Россия поменяла тактику боевых действий в рамках спецоперации. ВС РФ наносят высокоточные дары по энергетическим объектам, оборонным предприятиям и пунктам военного управления. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, ее восстановление может занять годы.

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Пентагон анонсировал начало обучения украинских солдат обращению с ПВО Patriot на следующей неделе. Подготовка будет проходить на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома. На обучение направлены 100 военнослужащих ВСУ.