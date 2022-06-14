Силовик заявил, что на «Азовстали» продолжают находить спрятавшихся бойцов ВСУ

На территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжается зачистка. Военные находят не только снаряды, но и спрятавшихся боевиков — по одному-два ежедневно. Их допрашивают правоохранители, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Регулярно, почти каждый день, военнослужащие ДНР и России в ходе разминирования и зачистки катакомб завода отлавливают по одному-два бойца из националистического батальона „Азов“ (террористическая организация, запрещенная в России)», — сказал он.

Боевиков передают в распоряжение правоохранительных органов, которые устанавливают личности, проводят допрос и проверяют на совершение противоправных действий. После предъявления обвинений их отправляют в СИЗО.

На территории «Азовстали» были заблокированы боевики, 20 мая завод был освобожден. Почти 2,5 тысячи человек сдались в плен. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое.