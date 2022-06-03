03 июня 2022, 12:55
Пушилин рассказал об очень тяжелом состоянии боевиков с «Азовстали»
Пушилин: некоторые боевики вышли с «Азовстали» в очень тяжелом состоянии
Некоторые боевики вышли с «Азовстали» в очень тяжелом состоянии и до сих пор проходят лечение. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«По сей день есть еще те, кому оказывают медицинскую помощь», — рассказал он.
Эти люди пойдут под трибунал после того, как вылечатся.
Сдавшиеся в плен националисты содержатся в ДНР, там же готовится международный трибунал. Ранее Денис Пушилин заявлял, что суд пройдет в максимально открытом режиме, на него будут приглашены представители других стран, в том числе западных. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству нарсовета ДНР Елена Шишкина не исключила, что часть судебных заседаний состоится не только в Мариуполе, но и в России.