Спецоперация 06 февраля 2024, 22:17 Глава администрации Авдеевки Барабаш признал проникновение ВС РФ РИА «Новости»

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Глава военной администрации подконтрольной Украине Авдеевки Виталий Барабаш подтвердил информацию, что российские войска проникли в город. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, военные России проходят оборонительную линию ВСУ и пробираются глубоко в город. Он отметил, что речь идет о якобы единичных попаданиях со стороны разведывательных групп.

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Ранее российский лидер Владимир Путин назвал Авдеевку одним из ключевых направлений, где проходят бои. По его словам, группа ВС РФ «Ветераны» успешно прорвала оборону неприятеля. Бойцы вышли на окраину региона, заняли 19 домов и успешно удерживают территории.

Успехи российских войск под Авдеевкой признали и в главном управлении разведки украинского оборонного ведомства. Как отметил глава ГУР Кирилл Буданов, ВС РФ стремительно продвигаются в зоне специальной военной операции.