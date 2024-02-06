Спецоперация 06 февраля 2024, 12:51 Авдеевку назвали в Германии вторым Артемовском Журналист Репке: ситуация в Авдеевке для ВСУ ухудшается, как в Артемовске Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Российские подразделения активизировали атаки в Авдеевке и устремились к угольному заводу. Для Вооруженных сил Украины ситуация осложнилась и стала похожей на борьбу за Артемовск. Немецкий журналист Юлиан Репке заявил об этом в соцсети X.

«Ситуация в Авдеевке ухудшается для украинской армии. Российские войска проникают все глубже в город, стремясь отрезать угольный завод от остальной части города», — сказал он.

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Юлиан Репке назвал обстановку в городе «Бахмут 2.0». Он сравнил ситуацию с боями за Артемовск весной 2023 года.

Президент России Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений боевых действий. Войска заняли позиции южнее Донецкой фильтровальной станции. Западная техника, в том числе американские танки Abrams, не помогли ВСУ. Погиб один из лучших украинских операторов дронов, солдаты впали в отчаяние.