Народная милиция ЛНР опровергла взятие Александровки силами ВСУ | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 13:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Народная милиция ЛНР опровергла взятие Александровки силами ВСУ НМ ЛНР: поселок Александровка остался под контролем Союзных войск, ВСУ несут потери РИА «Новости»

Читать 360tv в

Появляющиеся в ряде украинских СМИ сообщения о якобы установлении ВСУ контроля над поселком Александровка Херсонской области являются ложными. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Александровка остается под контролем Союзных войск, несмотря на заявления украинской пропаганды. При каждой попытке прорыва противник несет большие потери в живой силе и технике», — отметили в ведомстве.

Реклама

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ в том числе попытались высадиться в поселке со стороны моря, однако бойцы Союзных войск выследили и ликвидировали боевиков, добавили в НМ ЛНР. Остальные националисты отошли на свои позиции.

Реклама

«Украинские военные оставляли за собой не только боеприпасы, но и много разной техники», — сообщил один из военнослужащих.

Ранее днем нацисты атаковали центр Херсона из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погиб один человек и еще несколько получили ранения, писал RT.

0 0 0 0 0 0