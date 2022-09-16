Народная милиция ЛНР опровергла взятие Александровки силами ВСУ | 360°

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Народная милиция ЛНР опровергла взятие Александровки силами ВСУ

НМ ЛНР: поселок Александровка остался под контролем Союзных войск, ВСУ несут потери

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Появляющиеся в ряде украинских СМИ сообщения о якобы установлении ВСУ контроля над поселком Александровка Херсонской области являются ложными. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Александровка остается под контролем Союзных войск, несмотря на заявления украинской пропаганды. При каждой попытке прорыва противник несет большие потери в живой силе и технике», — отметили в ведомстве.

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Диверсионно-разведывательные группы ВСУ в том числе попытались высадиться в поселке со стороны моря, однако бойцы Союзных войск выследили и ликвидировали боевиков, добавили в НМ ЛНР. Остальные националисты отошли на свои позиции.

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«Украинские военные оставляли за собой не только боеприпасы, но и много разной техники», — сообщил один из военнослужащих.

Ранее днем нацисты атаковали центр Херсона из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погиб один человек и еще несколько получили ранения, писал RT.

Специальная военная операция РФ на Украине

Ситуация в Херсоне

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