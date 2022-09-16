ВСУ потеряли более 400 бойцов под Северском | 360°

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ВСУ потеряли более 400 бойцов под Северском

Минобороны России сообщило о гибели и ранении более 400 бойцов ВСУ под Северском

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Украинские войска лишились под Северском в Донецкой Народной Республике более 400 бойцов убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», — заявил он на брифинге.

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Потери ВСУ составили более 40 бойцов ранеными и убитыми. Кроме того, вышло из строя более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Российские войска уничтожили более 3000 боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии.

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Под Северском также разбили пункт управления ВСУ. В общей сложности за сутки уничтожили девять таких пунктов, в том числе в районе Верхнекаменского, Звановки и Павловки Донецкой Народной Республики, Гуляй Поля и Полтавки Запорожской области, Мураховки, Оленовки и Украинки Николаевской области.

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