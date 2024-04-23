Спецоперация 23 апреля 2024, 13:59 Шойгу раскрыл общее количество сбитых украинских беспилотников и воздушных шаров Шойгу: ВС России за время СВО сбили более 22 тысяч БПЛА РИА «Новости»

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С февраля 2022 года российские военные уничтожили свыше 22 тысяч беспилотников, около тысячи ракет и почти 40 воздушных шаров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Его выступление опубликовала пресс-служба министерства.

«Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе 3549 HIMARS и 361 Vampire», — заявил он.

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Сергей Шойгу сообщил, что системы противовоздушной и противоракетной обороны нейтрализовали еще около двух тысяч воздушных целей. В их числе 592 самолета, 270 вертолетов и 37 воздушных шаров. Министр сообщил, что военные уничтожили 329 управляемых, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических, 278 противорадиолокационных ракет.

Глава Минобороны поручил за два года увеличить долю современных вооружений в арсенале войск ПВО и ПРО с 82% до 85%. Он анонсировал поставку комплексов С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», первых образцов ЗРК С-500 и радиолокационных станций нового поколения.

Российские войска освободили села Первомайское, Новомихайловка и Богдановка, объявил Сергей Шойгу. Зону контроля расширили в населенных пунктах Бердычи и Георгиевка.