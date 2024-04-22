Происшествия 22 апреля 2024, 11:46 Обломки метеозонда обнаружили на юго-востоке Липецкой области Губернатор Артамонов: в Липецкой области нашли обломки метеозонда

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В Липецкой области нашли фрагменты метеозонда. Они не представляли опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют», — заявил он.

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Несмотря на то, что находка оказалась безопасной, Игорь Артамонов призвал жителей Липецкой области при обнаружении беспилотников не приближаться к ним и вызывать спасателей. Он заявил, что не следует снимать аппараты на камеру.

Украинские метеозонды 20 апреля сбили над Московской и Тульской областями, незадолго до этого три шара уничтожили в Брянской области. Минобороны России сообщило, что с их помощью планировали совершить террористическую атаку. В будущем крупные объекты укроет система безопасности «Пятница», которую создали отечественные разработчики.