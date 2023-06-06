Важное 06 июня 2023, 16:31 Шойгу озвучил потери российской армии при отражении наступления ВСУ Шойгу: 71 российский военный погиб и 210 получили ранения при отражении наступления ВСУ РИА «Новости»

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Отражение наступления Вооруженных сил Украины не обошлось без потерь в российской армии. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий», — заявил министр.

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По словам главы военного ведомства, еще 210 российских военнослужащих получили ранения. Кроме того, Вооруженные силы России понесли потери в технике. ВСУ подбили 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий российской армии, уточнил Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что противник понес куда более значительные потери в ходе попыток контрнаступления. За три дня ВСУ лишились свыше 3,5 тысячи военнослужащих, сообщил министр.

Кроме того, ВС России, сорвавшие наступление украинцев, уничтожили массу техники противника. Только за один день украинские боевики потеряли 28 танков, в том числе восемь Leopard, заявил Шойгу.