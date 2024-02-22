Спецоперация 22 февраля 2024, 11:08 Шойгу наградил участников СВО за мужество и героизм Шойгу наградил участников СВО «Золотыми Звездами» Героев России за мужество Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России отличившимся участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Глава ведомства наградил бойцов СВО в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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«Сергей Шойгу <…> вручил медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — отметили в Минобороны.

Также министр вручил российским военнослужащим погоны высших офицеров. Шойгу поздравил бойцов, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал будущих успехов на службе.

«Убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству», — сказал глава Минобороны.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов наградил бойцов группировки войск «Центр», отличившихся при освобождении Авдеевки. Военнослужащие получили ордена Мужества и медали «За отвагу».