Армия 21 февраля 2024, 08:38 Освободившим Авдеевку бойцам группировки «Центр» вручили ордена и медали Начальник Генштаба Герасимов наградил отличившихся в Авдеевке военных Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Отличившихся при освобождении Авдеевки военнослужащих отметили государственными наградами. Их вручил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, сообщило Минобороны.

Награждение прошло в командном пункте группировки войск «Центр» непосредственно в зоне проведения спецоперации. Валерий Герасимов поздравил военнослужащих, вручил им ордена Мужества и медали «За отвагу».

Реклама

Начальник Генштаба ознакомился с оперативной обстановкой. Он заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева и подвел промежуточные итоги.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Авдеевки 17 февраля. Спустя два дня российские подразделения взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод, в подземельях которого спрятались украинские военные. Вооруженные сил Украины при отступлении бросили в городе раненных сослуживцев и американскую военную технику.