22 февраля 2024, 09:17
Российские военные рассказали, как пробивались к центру Авдеевки
Минобороны: ВСУ превратили подвалы в Авдеевке в склады боеприпасов
Бойцы 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады Центрального военного округа показали, как штурмовики прорывались к центру Авдеевки. Видео опубликовало Минобороны.
Участники освобождения города рассказали, что одни из самых сложных боев состоялись в районе железнодорожного вокзала. Там Вооруженные силы Украины концентрировали самые боеспособные части ВСУ.
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Российские штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основная линия бойцов шла по улице Соборной. ВСУ разместили свои огневые точки почти в каждом доме. Рядом пролегали сети окопов и укрытий, а среди домов противник скрывал военную технику.
«Практически каждый подвал был превращен в склад боеприпасов — минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам», — указали в оборонном ведомстве.
Большая часть вооружения оказалась иностранного производства.
Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Как сообщила газета Washington Post, украинские боевики бежали из населенного пункта без предварительного согласования из-за усталости.
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