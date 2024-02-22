Спецоперация 22 февраля 2024, 09:17 Российские военные рассказали, как пробивались к центру Авдеевки Минобороны: ВСУ превратили подвалы в Авдеевке в склады боеприпасов

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Бойцы 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады Центрального военного округа показали, как штурмовики прорывались к центру Авдеевки. Видео опубликовало Минобороны.

Участники освобождения города рассказали, что одни из самых сложных боев состоялись в районе железнодорожного вокзала. Там Вооруженные силы Украины концентрировали самые боеспособные части ВСУ.

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Российские штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основная линия бойцов шла по улице Соборной. ВСУ разместили свои огневые точки почти в каждом доме. Рядом пролегали сети окопов и укрытий, а среди домов противник скрывал военную технику.

«Практически каждый подвал был превращен в склад боеприпасов — минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам», — указали в оборонном ведомстве.

Большая часть вооружения оказалась иностранного производства.

Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Как сообщила газета Washington Post, украинские боевики бежали из населенного пункта без предварительного согласования из-за усталости.