Спецоперация 20 апреля 2024, 17:27 Серия взрывов прогремела в Одессе и области «РБК-Украина»: в Одессе и Черноморске прогремели взрывы

Читать 360tv в

В Одессе и городе Черноморске в Одесской области прошла волна взрывов. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на местные паблики.

В регионе объявили воздушную тревогу. Оповещения начались в 16:19. По данным на 17:25, сирены в Одесской области уже не звучат.

Реклама

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о российском ударе по ангару с водными беспилотниками в Южном. Также бойцы ВС России разнесли склад с украинскими боеприпасами в селе Нерубайское рядом с Одессой. По словам Лебедева, в результате атаки также загорелся Одесский припортовый завод. Он показал снимок с густым столбом черного дыма, поднимающимся над побережьем.