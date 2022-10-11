Серьезный пожар на электроподстанции произошел районе Вышгорода в Киеве | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 12:28 Поделиться Telegram

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Viber Серьезный пожар на электроподстанции произошел районе Вышгорода в Киеве Военкор Котенок: на распределительной станции в Вышгороде под Киевом пожар РИА Новости

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Серьезный пожар случился в районе Вышгорода в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что звуков взрывов, ни сирен воздушной тревоги там не было слышно.

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«На распределительной станции в Вышгороде под Киевом пожар, наблюдается задымление. Прилетов по объекту не было», — отметил военкор.

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В Вышгороде расположена Киевская ГЭС, уточнило интернет-издание Ukraina.ru. Не исключается, что именно там и начался пожар. По мнению специалистов, на которых ссылается издание, возгорание могли вызвать скачки напряжения, что говорит о снижении надежности единой энергосистемы Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате в Киеве и еще восьми регионах Украины были повреждены 11 важных объекта инфраструктуры

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