Серьезный пожар на электроподстанции произошел районе Вышгорода в Киеве | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 13:18

Власти Львовской области сообщили о 3 взрывах на объектах энергетики

Спецоперация

11 октября 2022, 13:18

Самые востребованные специальности резервистов назвали в военном комиссариате Москвы

Реклама

Важное

11 октября 2022, 13:15

ВСУ лишились танка при попытке контрнаступления на Запорожскую область

Важное

11 октября 2022, 13:15

ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлении

Важное

11 октября 2022, 13:11

Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине

Важное

11 октября 2022, 13:11

ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами HIMARS в ДНР

Спецоперация

11 октября 2022, 13:10

Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ

Спецоперация

11 октября 2022, 13:09

Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Подмосковье

11 октября 2022, 12:54

Соцработники Подмосковья помогли 25 тысячам пенсионеров из сел попасть на диспансеризацию

Спецоперация

11 октября 2022, 12:28

Серьезный пожар на электроподстанции произошел районе Вышгорода в Киеве

Военкор Котенок: на распределительной станции в Вышгороде под Киевом пожар

Читать 360tv в

Серьезный пожар случился в районе Вышгорода в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что звуков взрывов, ни сирен воздушной тревоги там не было слышно.

Реклама

«На распределительной станции в Вышгороде под Киевом пожар, наблюдается задымление. Прилетов по объекту не было», — отметил военкор.

Реклама

В Вышгороде расположена Киевская ГЭС, уточнило интернет-издание Ukraina.ru. Не исключается, что именно там и начался пожар. По мнению специалистов, на которых ссылается издание, возгорание могли вызвать скачки напряжения, что говорит о снижении надежности единой энергосистемы Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате в Киеве и еще восьми регионах Украины были повреждены 11 важных объекта инфраструктуры

Киев

Специальная военная операция РФ на Украине

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама