Спецоперация 02 января 2023, 17:13 Названа причина удара ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь ТАСС: активная сотовая связь военных стала причиной удара ВСУ по Макеевке РИА «Новости»

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Причиной удара украинских боевиков по Макеевке в новогоднюю ночь стала высокая активность сотовой связи российских военных. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики.

«Активное использование мобильных телефонов прибывшими военнослужащими стало предварительной причиной попадания ракеты из РСЗО HIMARS», — сказано в сообщении.

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По информации источника, противник выявил местоположение и активность абонентов с помощью разведывательного комплекса ECHELON.

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Националисты ударили по месту размещения российских войск ровно в 00:01. Подразделение находилось в здании местного технического училища, оно оказалось полностью разрушенным.

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара погибли 63 человека. Всего ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS, две из них перехватили системы противовоздушной обороны.

Политолог Евгений Михайлов отметил, что размещение группы российских военных в техучилище стало ошибкой лиц, принимавших это решение. Он призвал сурово наказать виновных по законам военного времени.