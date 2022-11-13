Спецоперация 13 ноября 2022, 14:23 «Сделаем свое дело». Рогозин заявил, что останется на передовой в зоне СВО до победы России Экс-глава Роскосмоса Рогозин не покинет передовую спецоперации до победы России

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не планирует в ближайшее время покидать зону специальной военной операции. Он останется на передовой до того момента, пока победа России не станет необратимой. Об этом Рогозин заявил РИА «Новости».

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Когда сделаем свое дело — я думаю, что в этот момент кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа», — отметил он.

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Рогозин подчеркнул, что не приемлет роль туриста в Донбассе, куда политики порой приезжают ради имиджевого контента для соцсетей.

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По словам экс-глава Роскосмоса, он находится на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов.

«Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?» — задался вопросом Рогозин.

Ранее экс-глава Роскосмоса призвал добровольцев приезжать в зону СВО. В конце октября Рогозин посетил участки фронта в зоне специальной военной операции.