Рогозин рассказал о своей поездке в зону спецоперации | 360°

26 октября 2022, 12:41
Рогозин рассказал о своей поездке в зону спецоперации
Экс-глава Роскосмоса Рогозин сообщил о посещении участков фронта в зоне СВО
Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил участки фронта в зоне специальной военной операции. Подробностями поездки он поделился в своем Telegram-канале.
Рогозин уточнил, что его сопровождали глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и военнослужащие-добровольцы.
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«Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России», — отметил экс-глава Роскосмоса.
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Дух бойцов он охарактеризовал как неукротимый и бесстрашный.
Рогозин отметил, что добровольцы СВО оснащены намного лучше, чем в Приднестровье и Боснии: есть беспилотники и тяжелая техника. Он назвал такой подход правильным, так как противник прекрасно вооружен и мотивирован. НАТО, подчеркнул Рогозин, превратил Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения.
Ранее Рогозин подтвердил, что добавил к своей военной биографии Запорожскую область. Пост был проиллюстрирован фото экс-главы Роскосмоса в военной форме, написал RT.
Роскосмос
Специальная военная операция РФ на Украине
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