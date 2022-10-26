Рогозин рассказал о своей поездке в зону спецоперации | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 12:41 Рогозин рассказал о своей поездке в зону спецоперации Экс-глава Роскосмоса Рогозин сообщил о посещении участков фронта в зоне СВО Соцсети

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Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил участки фронта в зоне специальной военной операции. Подробностями поездки он поделился в своем Telegram-канале.

Рогозин уточнил, что его сопровождали глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и военнослужащие-добровольцы.

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«Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России», — отметил экс-глава Роскосмоса.

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Дух бойцов он охарактеризовал как неукротимый и бесстрашный.

Рогозин отметил, что добровольцы СВО оснащены намного лучше, чем в Приднестровье и Боснии: есть беспилотники и тяжелая техника. Он назвал такой подход правильным, так как противник прекрасно вооружен и мотивирован. НАТО, подчеркнул Рогозин, превратил Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения.

Ранее Рогозин подтвердил, что добавил к своей военной биографии Запорожскую область. Пост был проиллюстрирован фото экс-главы Роскосмоса в военной форме, написал RT.