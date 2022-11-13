Спецоперация 13 ноября 2022, 12:42 «Здесь решается все». Находящийся в зоне СВО Рогозин призвал добровольцев ехать на фронт Экс-глава Роскосмоса Рогозин призвал добровольцев ехать на фронт Telegram

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт. Сам он сейчас находится в зоне спецоперации, сообщило РИА «Новости».

«Здесь решается не просто многое — здесь для нас решается все. Если мы — вся Россия — этого не поймем, мы просто проиграем», — подчеркнул Рогозин.

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Он призвал всех, кто чего-то опасается или считает, что его это не касается, изменить свое отношение к происходящему и стать добровольцами. Экс-глава госкорпорации обратил внимание, что связанные с СВО события уже затронули всех.

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По мнению Рогозина, в зоне спецоперации должны быть люди, у которых есть опыт, понимающие, как уберечь свою жизнь и жизнь своего товарища. Также он напомнил о важности подготовки к боевым действиям.

В зоне спецоперации Рогозин возглавляет группу военных советников «Царские волки». Они оказывают военно-техническую помощь подразделениям Донецкой и Луганской народных республик.