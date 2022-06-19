Российские войска под Северодонецком взяли в плен одного из командирова нацбата «Айдар»

При зачистке села Метелкино в пригороде Северодонецка российские войска взяли в плен одного из командиров украинского националистического батальона «Айдар»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона „Айдар“*. Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — сообщил собеседник агентства.

Двое пленных националистов отправлены в Луганск из города Рубежное, добавил источник. Сейчас «идут бои» за село Сиротино, которое соседствует с Метелкино. Российские войска обстреляли позиции боевиков, и это позволило Народной милиции ЛНР продвинуться.

Поселок Метелкино в Луганской Народной Республике освободили 18 июня, об этом сообщил Рамзан Кадыров. Он также отметил, что в боях за этот населенный пункт ВСУ понесли большие потери.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.