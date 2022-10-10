СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

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Viber СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск МВД Украины опубликовало данные о розыске Дмитрия Медведева РИА Новости

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Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил RT со ссылкой на базу МВД.

На сайте ведомства размещена информация о Дмитрии Медведеве с указанием, что он скрывается от досудебного расследования. Зампред Совбеза РФ якобы исчез 1 марта 2022 года.

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Медведеву инкриминируют статью 110 уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

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Датой последнего обновления информации указано 10 октября.

Как раз сегодня замглавы Совета безопасности России Медведев заявил, что считает необходимым полностью демонтировать действующий нацистский режим на Украине. По его словам, представляет «постоянную, прямую и явную» угрозу для России.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении российскими силами массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

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