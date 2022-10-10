Медведев заявил о необходимости провести демонтаж политического режима Украины | 360°

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Медведев заявил о необходимости провести демонтаж политического режима Украины

Замглавы Совбеза Медведев: необходимо провести демонтаж политического режима Украины

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым полностью демонтировать действующий нацистский режим на Украине. Ведь он, по его словам, представляет опасность для России.

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал он в своем Telegram.

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Ранее 10 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

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Минобороны РФ уточнило, что удар пришелся на объекты систем военного управления, энергетики и связи Украины. Ведомство уточнило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Об этом написал RT.

Дмитрий Медведев

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