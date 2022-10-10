Медведев заявил о необходимости провести демонтаж политического режима Украины | 360°

Власть 10 октября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Медведев заявил о необходимости провести демонтаж политического режима Украины Замглавы Совбеза Медведев: необходимо провести демонтаж политического режима Украины РИА Новости

Читать 360tv в

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым полностью демонтировать действующий нацистский режим на Украине. Ведь он, по его словам, представляет опасность для России.

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — написал он в своем Telegram.

Реклама

Ранее 10 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Реклама

Минобороны РФ уточнило, что удар пришелся на объекты систем военного управления, энергетики и связи Украины. Ведомство уточнило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить. Об этом написал RT.

2 0 0 0 0 0