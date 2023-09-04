Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:43 «Садистская бессмысленность». Прилепин рассказал, что его больше всего поразило в ВСУ Прилепин: киевский режим не щадит людей и продолжает принимать оружие от Запада

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Никакие поставки оружия киевскому режиму со стороны стран Запада не переломят ход истории. Действия Украины приведут только к тому, что погибнут люди, пострадают города и природа, рассказал «360» политик и писатель Захар Прилепин.

Публицист отметил, что Россия выносливее объединенной Европы и это очевидно. Не последнюю роль в наглядности этого заявления играет расширение БРИКС.

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«Россия, конечно, переиграет нищую Украину, сколько бы ей ни поставляли [оружия]», — подчеркнул писатель.

Собеседник «360» предположил, что страну, возможно, придется «томить» два года, чтобы она обессилела: кончился мобилизационный ресурс, экономика схлопнулась. Тогда Европа заявит, что у нее больше ничего нет, ангары пусты и никаких поставок не будет.

«Все эти снаряды урановые, поставки — они просто погубят больше людей. <…> Садистская бессмысленность за этим стоит, им просто не жалко (людей — прим. ред.). И вот это, конечно, больше всего меня удивляет в украинцах», — признался Прилепин.

Ранее стало известно, что писатель Захар Прилепин займет пост заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот». До этого президент России Владимир Путин наградил публициста орденом Мужества.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным смотрите на нашем Rutube-канале.