Важное 06 июня 2023, 15:40 Путин наградил Прилепина орденом Мужества Президент Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества писателя Захара Прилепина. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Погибшему при покушении на Прилепина его соратнику Александру Шубину присвоили эту награду посмертно.

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«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», — объяснили награждение в президентском указе.

Покушение на Прилепина произошло в поселке Пионерский Нижегородской области 6 мая. Попытавшиеся убить писателя подорвали его автомобиль, когда он находился внутри.

Шубин ехал вместе с Прилепиным. Соратник писателя служил вместе с ним до и после начала спецоперации, в том числе в составе батальона Росгвардии «Оплот».

После покушения Прилепин перенес четыре сложнейших операции. Автор книг также сообщил, что насчитал у себя 12 переломов.