Огромное количество люксовых автомобилей скопилось на западном таможенном пункте Украины. Дорогие иномарки ввозят в страну, проводя их по документам как закупки для армии. Об этом сообщил житель Львова, чей видеоролик разошелся по Сети.

Автор видео показал огромную фуру, которая доставила в страну большое количество качественных иномарок. По словам мужчины, таможенники оформляют все доставленные машины в качестве военной помощи украинской армии. А это значит, что никаких пошлин будущие владельцы платить не собираются.

«Стоят на границе, прошу посмотреть. Вот так мы помогаем нашей армии», — привел слова автора видео «Политэксперт».

Мужчина перечислил все марки автомобилей и с сарказмом отметил, что это сейчас самое необходимое для украинской армии. В заключение он призвал президента России Владимира Путина скинуть бомбу на таможенный пункт.

О коррупции среди командования ВСУ и чиновников офиса президента Украины Владимира Зеленского известно уже давно. Один из офицеров украинской армии ранее выпустил видеообращение, в котором поинтересовался, почему ему приходится выезжать на передовую на собственной машине, хотя страны Запада постоянно сообщают о поставках вооружения.

Военный пояснил, что все оружие и гуманитарную помощь пускают на сторону, а доходы идут в карманы приближенных к Зеленскому людей.

Понимание о том, что выделенные средства Украине идут вовсе не на помощь армии, пришло и к западным политикам. На этой неделе американский сенатор Рэнд Пол сорвал голосование о выделении Киеву помощи на 40 миллиардов долларов. Он призвал прописать в законопроекте должность аудитора, который проконтролирует трату средств украинскими властями.

Как сообщил сайт utro.ru, его поддержал член палаты представителей Пол Госар. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году отчитался о заработке в 100 миллионов долларов. При этом бизнесом главе государства заниматься нельзя. Он не исключил, что выделенные США средства просто осядут на счетах украинского лидера и его приближенных.