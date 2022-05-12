Сенатор заблокировал законопроект о помощи Украине на $40 млрд

Ускоренное принятие законопроекта о выделении Украине помощи на общую сумму в 38,9 миллиарда долларов в Сенате США заблокировал республиканец Рэнд Пол. Как сообщила газета The Wall Street Journal, он потребовал прописать в законе способ контроля над расходами.

Заседание Сената началось с обращения лидеров демократов и республиканцев Чака Шумера и Митча Макконнелла о срочном проведении голосования по законопроекту. Но заявление Рэнда Пола о требовании назначить ответственного за расходованием средств привело к блокировке принятия законопроекта.

«Я не допущу ускоренного прохождения законопроекта, если в нем не будет прописано отчета по финансовой отчетности» — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что нельзя спасать другое государство, когда бюджет страны сталкивается с огромным дефицитом. Также он призвал коллег сконцентрироваться на решении внутренних проблем.

Законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине накануне получил одобрение в палате представителей. Президент США Джо Байден пообещал, что оперативно подпишет документ после одобрения Сената. Американский лидер отметил, что закон имеет решающее значение, чтобы открыть для Украины поставки тяжелого оружия