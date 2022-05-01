ВСУ обещают «порвать власти Украины, как Тузик грелку». Они винят Зеленского в краже оружия и гуманитарки

Украинские военные готовы «порвать» президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал один из бойцов ВСУ в своем обращении к лидеру государства и его окружению, обвинив их в разворовывании гуманитарной помощи и оружия, поставляемого Западом. Тем временем парк дорогих автомобилей близких к украинскому лидеру предпринимателей обнаружили в Австрии.

«Порвут, как Тузик грелку»

Украинский военный начал свое обращение к Зеленскому с вопроса, знает ли руководство Украины о том, что французское посольство собираются инициировать расследование, чтобы узнать, куда делась гуманитарная помощь, которая была отправлена на Украину.

Источник фото: скриншот с видео

Боец ВСУ рассказал, что сейчас ездит на собственной на машине 1996 года, которая «еле едет» и тащит за собой прицеп «с пулеметной станиной». И таких бойцов, которые принимают участие в боевых действиях на собственных автомобилях, много.

«Это вы там сейчас сидите на Банковой и не знаете настроения здесь. Да вас же пацаны порвут, как Тузик грелку», — сказал в своем обращении украинский военнослужащий. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

Боец ВСУ пояснил, что причиной для его негодования стало полное отсутствие боевой техники, хотя страны Запада регулярно отчитываются о возросших поставках. Но все вооружение, а с ним и гуманитарную помощь пускают на сторону, а доходы идут в карман приближенных к Зеленскому предпринимателей.

С протянутой рукой по миру

Украинские власти с начала специальной военной операции сначала просили, а потом стали откровенно требовать поставки гуманитарной помощи и вооружения от стран Запада. Тем, кто отказывает в предоставлении помощи Украине, хамят в неприкрытой форме. Достаточно вспомнить прямой отказ президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру на посещение Киева. Украинские власти похожи на своих собственных беженцев, которые, сбежав в Европу и другие страны, начинают качать права и требовать обслуживания по высшему разряду, вызывая удивление и раздражение у местных жителей.

Политолог Александр Роджерс напомнил, что для оперативного получения иностранного оружия и гуманитарной помощи украинские власти отменили таможенные сборы. Только вот по какой-то причине среди военной техники оказалось более 14 тысяч люксовых автомобилей. Они явно не предназначены для нужд ВСУ.

Эксперт напомнил, что голландские журналисты обнаружили информацию о секретных счетах Зеленского на общую сумму 850 миллионов долларов. То есть глава государства мог не просить кредитов и помощи у Запада, а просто раскрыть собственную кубышку.

Но деньги действующему украинскому лидеру еще пригодятся. Роджерс заявил, что, по его данным, сам президент Украины, его семья, а также советники Ермак и Подоляк уже получили гражданство Великобритании. Паспортами Королевства также обзавелись офицеры СБУ и Генштаба ВСУ. Заработать на перепродаже оружия, заплатив жизнями сограждан, ничего не помешает.

Но если крупные политики воруют по-крупному, то региональные украинские чиновники орудуют прямо на местах. Начальник полиции освобожденного российскими военными города Энергодара Александр Селиванов рассказал, что после начала кризиса, когда в город доставили западные продукты, заместитель мэра Иван Самойдюк забрал их себе. Жители увидели гуманитарку на прилавках в магазинах по достаточно высоким ценам. А в условиях, когда нечего есть, пришлось брать, что дают.

То, что сама Украина поставляла под видом гуманитарной помощи, оказалось вообще несъедобным. Глава Черниговской области Александр Чаус лично показывал, как под видом маргарина в регион доставили пенопласт. Он обещал, что вместе с земляками лично скормит пластиковые бруски тем, кто сделал такой «подарок».

«Беженцы» на дорогих авто

Кроме гуманитарной помощи Европа распахнула свои двери перед украинскими беженцами. Шансами на получение упрощенного вида на жительство и гражданства воспользовались также и не бедные люди, успевшие вывести свои капиталы.

В центре Вены заметили элитные автомобили с украинскими номерами. Предположительно, они принадлежат беженцам с Украины. На кадрах, которые разместил РЕН ТВ, в частности, можно увидеть Range Rover. Авто припаркованы у отеля класса люкс Hotel Bristol.

Другой ролик разместил бывший австрийский депутат, журналист и расследователь Джеральд Гросс на своей странице в социальных сетях. Он прямо говорит о нечестности и лицемерии людей, приближенных к Зеленскому.

«Вот они, Mercedes и Rolls-Royce „беженцев“ господина Зеленского. Это те самые олигархи из окружения власти Киева, которые сделали свои дела за счет украинцев и теперь пьют шампанское в Вене со статусом беженцев», — написал он.

По словам бывшего политика, все дорогие автомобили принадлежат предпринимателям из близкого к Зеленскому круга.