Спецоперация 10 января 2024, 02:02 Руководившего вылазками в Белгородскую область спецназовца ВСУ ликвидировали в ДНР Командир бригады спецназа ВСУ и лидер ДРГ Заярнюк скончался от ранений Pixabay

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Командир разведроты 1-й бригады спецназа ВСУ Александр Заярнюк скончался в больнице. Смертельное ранение он получил в районе города Часов Яр в ДНР, сообщил Telegram-канал «Направленец по Украине».

Заярнюк, известный среди бойцов по позывному Винница, командовал диверсионно-разведывательными группами, которые совершали вылазки на территорию Белгородской области.

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Сослуживец Заярнюка боевик Антон Парамбуль заявил в Facebook*, что он также участвовал в боях за Артемовск и Серебрянский лес, проигранных ВСУ.

Часов Яр и другие населенные пункты возле Артемовска остаются полями для напряженных сражений, в которых ВСУ терпят потери. Ранее российские десантники обнаружили группу украинских боевиков у дороги на Часов Яр и ликвидировали ее с помощью беспилотников: операторы дронов уничтожили до двух отделений пехоты. Параллельно украинским бойцам пришлось уйти с позиций возле Богдановки, несмотря на требования командования.

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