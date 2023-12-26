Спецоперация 26 декабря 2023, 07:35 Российские десантники ликвидировали группу ВСУ под Артемовском МО: российские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском с помощью дронов РИА «Новости»

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Российские десантники уничтожили группу украинских боевиков у дороги на Часов Яр. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделения БПЛА российских десантников из состава Южной группировки войск каждый день ликвидируют живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на Артемовском направлении. На этот раз оператор запустил FPV-дрон и вывел его на блиндаж, в котором укрывалась украинская пехота у дороги на Часов Яр.

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«Сбарражировав, FPV-дрон точно поразил личный состав ВСУ в укрытии. Повторным ударом другого беспилотника было также уничтожено несколько украинских боевиков», — уточнили в оборонном ведомстве.

Уцелевшие бойцы ВСУ выбежали из блиндажа, пытаясь скрыться за разбитой украинской техникой вдоль дороги. Однако операторы FPV-дронов не дали им уйти. Они ликвидировали живую силу ВСУ с помощью беспилотников.

Всего противник потерял до двух отделений пехоты, добавили в Минобороны.

Разведчик ВСУ с позывным Оладушек указал на плохую подготовку мобилизованных. По его словам, именно эта проблема может помещать Украине одержать победу.