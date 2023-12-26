Спецоперация 26 декабря 2023, 09:51 Бойцов ВСУ под конвоем вернули на позиции возле Богдановки в ДНР Офицер Марочко: бойцов ВСУ на Донецком направлении силой вернули на позиции Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Под напором российских войск украинские военные ушли с позиций возле Богдановки в ДНР. Однако собственное командование приказало силой вернуть их в район боевых действий и выставить заградотряды, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении украинских боевиков силой возвращают на позиции. Для нормализации и стабилизации ситуации северо-восточнее населенного пункта Часов Яр украинское командование применяет жесткие меры в отношении подчиненных», — сказал он.

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Около взвода военных Вооруженных сил Украины, по словам офицера, под огнем российских сил оставили позиции возле Богдановки. Собственное командование вернуло их обратно. Андрей Марочко сообщил, что военнослужащих привезли под конвоем. Ради безопасности оружие и боеприпасы им выдали непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Заградотряды поставили в соседней Калиновке. Андрей Марочко сообщил, что их задача — предотвратить повторное бегство. Для наблюдения за солдатами их «надзиратели» использовали беспилотники и другие возможности.

Из-за массового дезертирства количество бойцов ВСУ в первой линии обороны под Донецком сократилось в три-четыре раза, до нескольких человек. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что этого недостаточно для удержания позиций.