Херсон начали укреплять на случай атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 05:49 Херсон начали укреплять на случай атаки ВСУ Замглавы ВГА Херсонской области Губарева: Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ РИА "Новости"

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Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва ВСУ. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказала заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск», — сказала она.

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Для того, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, повсеместно идет усиление первых этажей зданий, а также создаются укрепления из мешков с песком, добавила Губарева.

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Но она отметила, что укрепление защиты города является превентивной мерой. Снижение числа местных жителей, по ее словам, позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников украинской армии.

Вывоз людей из города Губарева назвала тоже «неким укреплением».

Во-первых, по ее словам, таким образом снижается нагрузка на логистику.

«Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — объяснила Губарева.

Российские военные, которые стоят на защите Херсонской области от украинских националистов, тактически переиграли своего противника. Как отметил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, в регионе для ВСУ сложилась неприятная ситуация, потому что боевики не могут осуществить поставленные перед ними задачи.