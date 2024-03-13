Спецоперация 13 марта 2024, 23:10 «Не знали дороги». Пленный украинский солдат рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки Пленный солдат Терещук рассказал о брошенных в Авдеевке подразделениях Freepik

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Командование ВСУ во время бегства из Авдеевки бросило своих солдат на позициях, рассказал пленный украинский боец Сергей Терещук. Видеозапись выложили в Telegram-канале Минобороны России.

Украинец попал в плен в феврале 2024 года. Со своим сослуживцами он провел под Авдеевкой почти месяц.

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«Мы не знали дороги, ведь нас привезли на позиции ночью. Там мы были 22 дня. Рядом находилась еще одна позиция, которая знала эту дорогу. Пообещали идти впереди нас. Только вышли от озера в Авдеевку, как началась стрельба и мы свернули», — рассказал он.

По словам военнопленного, при виде русских солдат бойцы ВСУ сразу сложили оружие и сдались в плен. Также украинец сообщил, что попал под принудительную мобилизацию. Военкомы остановили его прямо на улице и запихнули в машину, после этого он оказался на передовой.

Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля и отбросили ВСУ как минимум на 10 километров.