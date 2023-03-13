Спецоперация 13 марта 2023, 00:48 Российский снайпер ликвидировал пулеметчика ВСУ «Военкоры РВ»: российский снайпер попал в голову пулеметчику спецназа ВСУ РИА «Новости»

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Видео ликвидации украинского пулеметчика российским снайпером опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Боевика ВСУ уничтожили за несколько секунд до того, как он открыл стрельбу.

На видео два украинских солдата сидят в окопе. Один из них готовится открыть огонь из крупнокалиберного пулемета, но в последние секунды записи падает после точного попадания пули прямо в голову. Военкоры отмечают, что, судя по форме, это был боец украинского спецназа.

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«Прямое попадание в голову пулеметчика ВСУ, готовившегося к стрельбе», — подписали видео авторы поста.

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Другие кадры уничтожения украинского военного российским снайпером появились в Сети 4 марта. Их опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики. Отмечалось, что противника точным выстрелом ликвидировал снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Ранее сообщалось, что наши войска уничтожили под Артемовском отряд ВСУ, куда входили наемники из-за рубежа.