Спецоперация 11 марта 2023, 20:41 Российские военные уничтожили отряд иностранных наемников под Артемовском Военкор Руденко: артиллерийским огнем ВС РФ уничтожены иностранные наемники у Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили под Артемовском отряд ВСУ, куда входили наемники из-за рубежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

«Под Артемовском при попытке выйти из города артиллерийским огнем ликвидирован отряд нацистов, куда входили иностранные наемники», — написал он.

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Бои за город продолжаются. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали последний крупный путь снабжения противника. Теперь украинским солдатам приходится пользоваться размытыми грунтовыми дорогами.

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Вагнеровцы расширяют линию соприкосновения на запад, наступая на Богдановку. Жестокие бои идут на юге и востоке Ивановского. Также сообщалось, что группировка форсирует реку Бахмутку и начинает прорываться к центру Артемовска.

При этом продолжается отход ВСУ из города. По предварительной информации, первыми уходят иностранные наемники, а также спецподразделения.