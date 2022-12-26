26 декабря 2022, 10:46
Российский генерал Суровикин сделал зимний прорыв ВСУ безнадежным — СМИ
FT: командующий Суровикин лишил ВСУ шанса устроить наступление на Южном направлении
Группировка российских войск в зоне спецоперации под руководством генерала Сергея Суровикина передислоцировалась и укрепила линию обороны, благодаря чему обрекла на провал возможную попытку Вооруженных сил Украины пойти в наступление на Южном направлении. Об этом заявила британская газета Financial Times.
Автор статьи проанализировал тактику и стратегию ведения спецоперации. Он заметил, что под управлением генерала Сергея Суровикина российские войска успешно перебросили из Херсона, а вслед за этим укрепили линию обороны. Автор статьи считает, что армия Украины не сможет зимой пойти в контрнаступление, заблокировать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря и отрезать Крым от остальной территории России.
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Некоторые западные аналитики, по его словам, все еще верят в успех украинской армии. Однако Вооруженным силам России удалось создать сильные оборонительные позиции, отметили на страницах издания.
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Сергея Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации в начале октября. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что с его приходом начался новый этап кампании.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Сергей Суровикин
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