Аналитик заявил о начале нового этапа спецоперации | 360°

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Аналитик заявил о начале нового этапа спецоперации

Политаналитик Колчин: новый этап СВО нельзя называть местью за взрыв на Крымском мосту

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На Украине начался новый этап спецоперации. Изменение тактики в сфере решения оперативных задач связано с назначением нового командующего войсками в районе ее проведения — генерала армии Сергея Суровикина. Такое мнение «360» выразил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Суровикин и его штаб пересмотрели подходы к реализации СВО, и мы видим, что теперь приоритетными целями являются объекты военной и энергетической инфраструктуры. Именно их ликвидация позволит значительно снизить боеспособность формирования боевиков Киевского режима», — отметил Колчин.

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Он обратил внимание, что изменение тактики нельзя называть местью за террористический акт на Крымском мосту.

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«Изменение тактики планировалось заранее, и было связано с изменениями оперативной обстановки. Как мы уже можем наблюдать, проведение новой тактики смогло снизить активность формирование украинских боевиков на линии соприкосновения», — резюмировал политический аналитик.

Ранее сообщалось, кто такой Сергей Суровикин.

Специальная военная операция РФ на Украине

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