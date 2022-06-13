СК РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела рынка в Донецке

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела рынка в Донецке, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане. Обстрел произошел со стороны ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ („Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов“), после очередного обстрела украинскими силовиками города Донецка», — говорится в сообщении

По информации СК, военнослужащие украинских войск 13 июня произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Буденновском районе Донецка. В результате погибли мирные граждане на территории рынка «Майский». Удалось установить личности трех жертвы обстрела: это женщина 50 лет, мужчина 43 лет и 11-летний ребенок. Ранения получили по меньшей мере 10 человек. Повреждены девять домов.

Возбуждено также еще два уголовных дела в отношении конкретных военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Согласно сообщению СК, в период с 12 по 13 июня в течение суток военнослужащие отдавали и исполняли приказы о прицельных артобстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Ясиноватой и ряде других населенных пунктов. В результате атак ранения получили 12 мирных жителей, повреждено 30 домов.