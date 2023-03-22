Спецоперация 22 марта 2023, 04:14 Российский боец сбил украинский дрон из автомата Российский пограничник в Брянской области сбил из автомата украинский БПЛА «Валькирия» Unsplash

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Российский пограничник в Брянской области сбил из «Калашникова» украинский беспилотник «Валькирия». Низкая облачность и маленькая высота полета позволили бойцу достать дрон из автомата. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на областное управление ФСБ.

«Этот дрон спустился примерно на 500-600 метров. Тогда наш боец и полоснул по нему очередью. И срубил винт», — заявил сотрудник органов федеральной службы безопасности.

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«Валькирия» — украинский дрон, который делают на научно-производственном предприятии в Киеве. Беспилотник приспособлен и к дневной и к ночной съемке в высоком качестве и разрешении, что позволяет проводить разведку с воздуха, а также следить за определенными объектами и корректировать артиллерийский огонь. Устройство оснащено тепловизором, что делает его очень «глазастым».

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Впервые такие дроны Украина начала использовать еще в 2017 году, они являются самыми вариативными из всех БПЛА доступных на данный момент.

Однако же наши специалисты из российских подразделений радиоэлектронной борьбы способны усмирить «Валькирию», выведя дрон из строя. Украинские разведчики называют такую вынужденную посадку «черной магией».

Ранее губернатор Брянской области Богомаз рассказал, что украинский беспилотник расстрелял поселок Климово. Он добавил, что пострадавших нет и на месте происшествия уже работают все оперативные службы.