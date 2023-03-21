Мир 21 марта 2023, 15:59 Работу российских систем ПВО сравнили с черной магией The Economist: на Украине связали с черной магией работу российских систем ПВО Сайт президента Украины

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На Украине решили, что Россия занимается черной магией. Так представители киевского режима в сфере обороны охарактеризовали успехи российских военных по отражению атак беспилотников. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на украинские источники.

«Русские <…> занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба», — отметили собеседники агентства.

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В материале издания отметили, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат серьезные и «высокотехнологические мощности». Однако даже при этом ВСУ будет трудно бороться с российской силой, подчеркнули в статье.

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Украинские подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» Брянской области 21 марта. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что оперативники приехали на место в кратчайшие сроки. Из-за атаки беспилотников в нескольких населенных пунктах пришлось временно отключить электричество.